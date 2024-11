Control 2 ändert die Dinge, indem es ein Action-RPG ist

HQ

Die finnischen Entwickler bei Remedy sind ziemlich offen darüber, was im Studio vor sich geht, daher erhalten wir regelmäßig Updates über die Spiele, die dort entwickelt werden. Dazu gehört auch ein interessanter Leckerbissen über die Fortsetzung von Control aus dem Jahr 2019.

Denn das Team nutzte die Gelegenheit, um in seiner letztenPräsentation zum Capital Markets Day zu präzisieren, dass Control 2 ein Action-RPG sein wird. Was ist daran berichtenswert? Nun, Control ist ein Action-/Abenteuerspiel, also lässt der Tausch von Abenteuer und Rollenspiel 9t so klingen, als würde die Fortsetzung größer sein und uns mehr Freiheit geben. Bedeutet das noch mehr anpassbare Kräfte, eine offene Welt oder was? Vielleicht erfahren wir im Jahr 2025 mehr darüber, da Control 2 dann in die volle Produktion gehen wird.

Was hoffen Sie, dass Control 2 ändert und gleich bleibt?