Contraband wurde leider ohne Informationen enthüllt

Die schwedischen Entwickler Avalanche Studios haben gestern ein neues Spiel namens Contraband angekündigt. Zu diesem Projekt gab es abgesehen vom Titel und dem Siebzigerjahre-Setting keinerlei Informationen, doch auf Windows Central wurden ein paar unbestätigten Details geteilt.

Laut dieser Quelle ist Contraband, trotz des ruhigen CG-Trailers, den wir auf Microsofts E3-Pressekonferenz gesehen haben, ebenso explosiv und actionreich wie vergangene Spiele des Entwicklers. Fahrzeuge und coole Gadgets sollen am Start sein, denn im Kern geht es um Raubüberfälle, das Schmuggeln gefährlicher Ware und kooperatives Chaos.

Avalanche arbeite angeblich an sozialen Hub-Gebieten, in denen ihr leicht Online-Mitspieler für spontane Raubüberfälle findet. Contraband soll darüber hinaus eine Einzelspielerkampagne bieten, aber solange uns Microsoft von all dem noch nichts erzählen will, sollten wir unsere Erwartungen sicherheitshalber in Schach halten. Der Titel ist grob für 2022 geplant, auf PC und Xbox Series.