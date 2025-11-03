Contraband Screenshots leaks online

HQ

Wenn die Spieleentwicklung eingestellt wird, ohne dass der betreffende Titel veröffentlicht wird, ist es üblich, dass durchgesickerte Bilder irgendwann ihren Weg ins Internet finden, vor allem, wenn es sich um ein großes Projekt handelt, das schon lange mit vielen Mitarbeitern in Arbeit ist. Erst letzten Monat konnten wir Screenshots von Bluepoints God of War-Titel und Rares gestrichenem Everwild zeigen, die beide in diesem Jahr auf Eis gelegt wurden.

Jetzt ist es wieder soweit, und wieder einmal ist es Mp1st, der sie an Land gezogen hat. Diesmal ist es Contraband, entwickelt von den schwedischen Avalanche Studios (Just Cause-Serie). Es wurde im Jahr 2021 angekündigt, aber es wurde bestätigt, dass es vor drei Monaten abgesagt wurde. Wir wissen nicht genau, wie es ausgesehen hätte oder wie es funktioniert hätte, aber die Prämisse drehte sich um den Schmuggel in den 1970er Jahren, bei dem Muscle-Cars eine wichtige Rolle zu spielen schienen.

Die geleakten Bilder zeigen vor allem Menüs, aber auch einige Designelemente und geben Hinweise, wie das Gameplay ausgesehen hätte. Anscheinend gab es verschiedene Berufe zur Auswahl und Levels, die skaliert werden mussten. Sie können alle Bilder unter dem obigen Link finden, und Sie können sich auch zwei davon im X-Beitrag unten ansehen.