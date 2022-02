Contraband: Originales Konzept entstand 2009

HQ

Christofer Sundberg ist einer der Mitbegründer von Avalanche Studios (Just Cause 4, Rage 2), doch er hat das Unternehmen im Jahr 2019 verlassen. Auf Twitter sprach er kürzlich über Contraband, das ist eines der kommenden Projekte, das aktuell bei seinem ehemaligen Arbeitsplatz entsteht.

Dieses Spiel wurde 2021 von Microsoft im Rahmen der E3 lose als "Mehrspieler-Raubüberfall mit Einzelspielerkampagne" angekündigt. Bei einer derart vagen Erstvorstellung gehen wir erst einmal nicht davon aus, dass der Titel weit vorangeschritten ist, allerdings gibt es Hinweise, denen zufolge das Studio bereits seit 2018 daran arbeiten könnte.

Sundberg wollte das nicht bestätigen, doch er erklärt uns, dass er das ursprüngliche Konzept von Contraband mit einigen Entwicklerkollegen zusammen im Jahr 2009 erarbeitet habe: "Ich, Stefan Ljungqvist und einige andere haben das allererste Konzept für [das Spiel] in 2009 geschaffen. Das ist das Coole an der Videospielentwicklung: Es dauert Jahre, bis der kreative Prozess heranreift und ich bin echt stolz, dass das Spiel [den Punkt erreicht hat], an dem es sich gerade befindet."