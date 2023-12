Contra: Operation Galuga wird zeigen, "warum Contra seit 35 Jahren eine beliebte Serie ist

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass eines der größten Action-Franchises in den 80er und frühen 90er Jahren Konamis geliebte Contra -Serie war, die damals in Europa als Probotector bekannt war. Aber seitdem hat Konami darum gekämpft, die Magie zurückzubekommen, und so ziemlich alles, was seitdem mit Contra zu tun hat, war eine Enttäuschung (mit einer großen Ausnahme, aber dazu kommen wir noch).

Glücklicherweise sieht es so aus, als würden wir wieder großartige Contra-Action erleben, wenn die Retro-Genies von WayForward im kommenden Frühjahr Contra: Operation Galuga starten. Es ist nicht nur ein erfahrener Entwickler, der sich auf 2D-Actionspiele mit Retro-Inspiration spezialisiert hat, sondern auch das einzige wirklich gute Contra seit der Veröffentlichung von Super Probotector im Jahr 1992 entwickelt hat, nämlich Contra 4 aus dem Jahr 2007.

In einem Interview mit Nintendo Life erklärt der Director Tomm Hulett, warum sie ein neues Spiel in dieser Serie machen wollten:

"Da Contra eine so lange laufende Serie ist, war Konami sich der Tatsache bewusst, dass einige neuere Spieler denken könnten, dass es zu spät ist, um einzusteigen. Außerdem ist die frühe Geschichte von Contra ein wenig verworren (basierend auf territorialen Unterschieden), so dass es von Vorteil ist, diesen Aspekt neu zu starten und mit allen auf derselben Seite zu beginnen. Ein wichtiges Detail ist jedoch, dass es sich nicht um ein HD-Remaster oder eine verbesserte Portierung handelt. Was das Spiel angeht – das Leveldesign, deine Fähigkeiten, die Herausforderungen, denen du dich stellen wirst – ist dies ein brandneues Contra. Hoffentlich eine großartige Grundlage für zukünftige Einträge, auf der man aufbauen kann."

Hulett wurde auch nach der Verbindung zu den klassischen Contra-Titeln gefragt und sagt, dass für jeden etwas dabei sein wird und dass sie zeigen werden, warum die Leute seit 35 Jahren in Contra verliebt sind:

"Wir beziehen uns definitiv auf Spiele, die über das Original hinausgehen, aber ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das überlasse ich den "10 Dingen, die ihr in Operation Galuga verpasst habt"-Artikeln nach der Veröffentlichung! Aber was die allgemeine Inspiration angeht, möchte ich, dass Operation Galuga den Contra-"Kanon" bis zu diesem Punkt vollständig zusammenfasst. Gemeint sind all die Side-Scrolling-Contras. Jedes Spiel hat seine Fans, und diese Fans haben viele, viele Jahre auf eine Rückkehr zu alter Form gewartet – OG muss das liefern. Auch als Einstiegspunkt für Neueinsteiger möchte ich zeigen, warum Contra seit 35 Jahren ein beliebtes Action-Franchise ist."

Contra: Operation Galuga erscheint für PC, PlayStation, Switch und Xbox zu einem noch nicht enthüllten Datum im 1. Quartal 2024.