Contra: Operation Galuga mit einem Trailer angekündigt

Die Contra-Serie (früher in Europa als Probotector bekannt) wird oft als eines der größten klassischen Arcade-Franchises aller Zeiten mit brillanter Run-'n'-Gun-Action angesehen. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten war es nicht einfach, ein Contra-Fan zu sein, da fast alles, was veröffentlicht wurde, unterdurchschnittlich war.

Daher freuen wir uns, dass die Serie zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Contra: Operation Galuga wurde jetzt angekündigt und wird von WayForward entwickelt. Der offizielle X-Account sagt, dass es sich um einen "neu interpretierten 80er-Jahre-Klassiker" handelt, und wenn man dem ersten Trailer Glauben schenken darf, sieht er tatsächlich aus wie der klassische Contra, mit dem so viele von uns aufgewachsen sind.

Seht euch den Ankündigungstrailer unten an. Contra: Operation Galuga feiert Anfang nächsten Jahres Premiere für PC, PlayStation, Switch und Xbox.