Contra: Operation Galuga Charaktere im neuen Trailer vorgestellt

Contra: Operation Galuga erscheint am 12. März für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Da noch so wenig Zeit bleibt, sind WayForward und Konami der Meinung, dass es an der Zeit ist, die Charaktere dieses Spiels kennenzulernen.

Diesmal haben wir sechs zur Auswahl, darunter natürlich die ursprünglichen Contra-Helden Bill und Lance, aber auch die beiden Probotectors (Bill und Lance wurden aus den europäischen Versionen von Contra entfernt, das in Probotector umbenannt wurde, mit Robotern als Protagonisten, da es sich weniger gewalttätig anfühlte) sowie Ariana, Lucia Drake und Stanley Ironside.

In einem brandneuen Trailer bekommen wir einen besseren Einblick in das, was sie alle zu bieten haben, wobei der von Iron Man inspirierte Stanley Ironside besonders cool aussieht. Contra: Operation Galuga unterstützt den Koop-Modus für bis zu vier Spieler, also ist es gut, dass wir eine gute Auswahl haben, oder was meint ihr?