HQ

Für Konamis Versuch, Contra vor knapp fünf Jahren zu einem 3D-Twin-Stick-Actionspiel zu entwickeln, lief es nicht gut. Probleme mit dem Tempo, dem visuellen Stil und sogar der Organisation begruben ein Contra: Rogue Corps, an das sich niemand mehr erinnert. Jetzt ist es an der Zeit, es erneut zu versuchen und viele dieser Fehler hinter sich zu lassen, ohne jedoch zum Pixelstil zurückzukehren. Und um dies zu erreichen, haben sich die Japaner auf das letzte Studio verlassen, das diese Elitekrieger verstanden hat, WayForward (verantwortlich für das brillante Contra 4 für DS zum zwanzigsten Jubiläum des Franchise).

Contra: Operation Galuga ist als moderner Reboot der Serie gedacht. Es nimmt das NES-Original und führt so viele Änderungen ein, wie sie für richtig halten, beginnend mit dem Aussehen und den Waffen, kehrt aber zu 2,5D-Run-and-Gun-Nebenaction und "Ich gegen die Welt"-Kämpfen zurück. Die alten Bill Rizer und Lance Bean (oder die Probotectors RD008 und RC011, wenn man im alten zensierten Europa wäre) müssen ihren Kampf gegen die Tausenden vonRed Falcon Terroristen und die Aliens, die hinter allem stehen, neu aufnehmen. Die Geschichte beginnt und endet gleich (nein, es ist kein Spoiler, wenn das Drehbuch vor 37 Jahren geschrieben wurde), denn es ebnet den Weg für einen zukünftigen Teil, der die sogenannten Alien-Kriege nacherzählt.

Dazwischen sind die Motivationen der Bösewichte um eine Technologie gewachsen, die Gravitationsfelder und Wurmlöcher vermischt. Sie haben es so übertrieben wie möglich gemacht, im Einklang mit den histrionischen Darbietungen der Synchronsprecher und der Charaktere, die sie darstellen. Die Auffettung des Drehbuchs dient dazu, den Ureinwohnern von Galuga mehr Gewicht zu verleihen und, was wichtig ist, die Liste der spielbaren Charaktere zu erweitern. Denn, ehrlich gesagt, niemand kommt zu einem Contra, um herauszufinden, was los ist, nur um zu drehen, ohne Rücksicht auf das Wer oder das Warum.

Werbung:

Dadurch fühlt sich Galuga genauso an wie immer, zumindest gelegentlich. Es beginnt wieder im Dschungel-Level, geht dann in die Kletterphase des Wasserfalls über und gipfelt im Inneren des riesigen Aliens. Genug der Nostalgie, denn die alten sind die langweiligsten Level und die neuen wurden viel besser aussehen lassen. Im Gegensatz zu Contra Evolve handelt es sich nicht um ein Remake, aber selbst diejenigen, die vergangene Umgebungen darstellen, wurden modifiziert. Und sie haben die vertikalen 2D-Schnitte für die in der Basis gesetzten abgeschafft. Im Gegenzug gibt es mehr Levels mit Fahrzeugen, obwohl ich am wenigsten davon überzeugt bin. Und obwohl sie sich alle die gleiche Basis teilen, sorgt die Platzierung von Elementen wie Plattformen, Gegnern und echten Greifhaken für ein Gefühl der Abwechslung. Alle sind relativ lange Levels für dieses Format, und so habe ich für die acht im Spiel enthaltenen Levels mehr als eineinhalb Stunden gebraucht, um sie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Oh, und eine besondere Erwähnung für die neuen Bosse oder einige überarbeitete Versionen der alten, weil es Spaß macht, sie zu töten.

Das Sprechen über Herausforderungen ist für die Serie unerlässlich und hier hat WayForward großartige Arbeit geleistet. Zu Beginn gibt es drei Schwierigkeitsgrade (ich weiß nicht, ob es mehr sein werden, wenn ich es auf Schwer schaffe, weil ich es noch nicht abgeschlossen habe) und darüber hinaus zwei Lebenssysteme. Der klassische One-Hit-One-Life und der von Mega Drive geerbte, mit dem du ein paar Treffer einstecken kannst. Es gibt eine Vielfalt, die alle Zielgruppen zufrieden stellt, und sie ist perfekt integriert. Was den Unterschied zwischen normal und schwer betrifft, so liegt er in der Präzision der feindlichen Schüsse, ihr wisst schon, das typische "aber die Granate ist einfach dorthin geflogen, wo ich landen wollte". Die Balance zwischen Gegnern, Waffen, Bewegungsgeschwindigkeit, Leben und Schwierigkeit ist sehr gut und ergibt einen Cocktail mit einem idealen Rhythmus für das, was von einem Contra verlangt wird.

Das Gameplay von Contra: Operation Galuga ist da, wo es sein muss, denn es bringt das Übliche mit und fügt strategische Varianten hinzu. Der Nachteil ist, dass sie sich nur für automatische Aufnahmen entschieden haben, und ich hätte es geschätzt, dies mit der Option zu kombinieren, den Knopf manuell mit hoher Geschwindigkeit zu drücken, um die Leistung zu verbessern. Die Waffen sind die gleichen wie immer, also könnte es ein paar neue gebrauchen, aber sie haben ein Überladungssystem und ein Perk-System hinzugefügt, mit denen man ständig arbeiten muss. Die Überladung der Waffe verursacht einen kurzzeitigen Spezialeffekt, wie eine Schutzbarriere mit dem M oder eine Verlangsamung der Zeit mit dem L. Sie nützen wenig, bis du sie mit dem Vorteil kombinierst, nach dem Verbrennen einer Waffe einen Lebenssplitter wiederzuerlangen, und dann kommst du auf den Geschmack, sie zu benutzen. Da Sie viele davon erhalten und sogar von Zeit zu Zeit eine anfordern können, gibt es keine Eile. Es gibt Vorteile, die generisch sind, und andere, die jedem Charakter eine zusätzliche Fähigkeit verleihen, wie z. B. Bill, der beim Sprinten unantastbar ist. Der andere Punkt bei dieser Kombination ist die Charakterauswahl, denn obwohl sie sich alle ziemlich gleich verhalten, gibt es einige persönliche Fähigkeiten, die ein großes Plus oder eher ein großes Minus sein können.

Werbung:

Hüten Sie sich davor, zufällig Münzen für Vergünstigungen zu verbrennen, denn dasselbe Geld wird auch benötigt, um Charaktere und geheime Spielmodi zu kaufen. Und du verdienst nicht so viel pro Spiel, also brauchst du viele Spielstunden, um alles zu bekommen. Das ist kein Problem, denn du weißt bereits, dass bei einem Contra die Stufen immer und immer wieder wiederholt werden. Dafür gibt es den Arcade-Modus und die Herausforderungen, die alles andere als einfach sind. Diese beiden Modi dienen dazu, sich im Genre zu testen. Übrigens habe ich, wie es die Serie verlangt, die Hälfte des Story-Modus im Multiplayer durchgespielt, und die Erfahrung war durchschnittlich, da das Springen zwischen Waffen beim Aufheben neuer und beim Ablegen alter Waffen sehr verwirrend ist.

Nun, es scheint mit dem neuen Konami und WayForward ziemlich gut zu laufen, nicht wahr? Naja, nicht alles. Denn Contra: Operation Galuga ist hässlich als einer der außerirdischen Feinde. Als das amerikanische Studio Contra 4 veröffentlichte, begeisterte es mit dem, was es auf dem Nintendo DS erreichte. Aber da war es auf seinem heimischen Terrain, auf dem Pixel. Die visuellen 3D-Nachbildungen passen auch nicht in den künstlerischen Bereich und nutzen diese militaristische Übertreibung auch in der Grafik aus; auch nicht in der technischen, da sie technisch sehr generisch und "plastisch" war, ein Problem, das Advance Wars 1+2 Re-boot Camp auch hat. Und es liefert auch nicht hörbar ab, denn wir sind von einem epischen Soundtrack in den 80ern zu einem anderen übergegangen, der unbemerkt bleibt, wenn es nicht den Remix der Klassiker gibt, kombiniert mit alten Effekten, die sich wie Patches anfühlen.

Wäre Contra: Operation Galuga ein besseres Spiel, wenn es im 2D-Pixelstil gezeigt würde? Ich glaube nicht, dass das Problem der Sprung zur 3D-Grafik ist, sondern die Gesamtumsetzung. Aber nachdem Konami und WayForward das Tempo des Spiels gut aufgenommen haben, es geschafft haben, das aktuelle Leben und Perks-System zu integrieren, um nicht so viel mit Schwierigkeiten zu bestrafen, und einige gut gestaltete Levels und Bosse haben, haben Konami und WayForward zumindest eine gute Basis für die Serie, um sich wieder zu etablieren und die Alien Wars werden wieder entfesselt.