Content-Update frischt Call of Duty: Black Ops Cold War / Warzone am 15. Juli auf

Da Activision, Treyarch und Raven Software anscheinend befürchten, dass sich Spieler in Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone langweilen könnten, werden die laufenden Content-Saisons mittlerweile in noch regelmäßigeren Abständen aufgefrischt. Morgen, am 15. Juli erscheint ein weiteres Saison-Update mit kostenlosen Inhalten, die sich auf die Bereiche Mehrspieler, Warzone und Zombies verteilen. Hier findet ihr eine Zusammenfassung der Dinge, die eure Aufmerksamkeit für sich ziehen wollen:

Mehrspieler:



Eine neue Sechs-gegen-Sechs-Karte namens "Rush"

Spielmodi: Capture the Flag und Paintball Mosh Pit

Spiellisten: Rush 24/7 und Cranked Moshpit

Mehr Prestige-Shop-Blaupausen



Warzone:



Payload-Spielmodus

Abschussserie: Geschütz

In-Game-Event "Blueprint Blitz"



Zombies:



Die neue Karte "Mauer der Toten"

Perk: Mule Kick

Wunderwaffe: CRBR-S

LT53 Kazimir-Granate könnt ihr neuerdings herstellen



Es wird auch einen zusätzlichen Operator mit dem Namen "Weaver" und zwei neue Waffen (das OTS 9 und einen Streitkolben) geben. Alle Infos könnt ihr hier auch noch einmal nachlesen.