Content-Update 1.0.7 bringt neue Missionen, Karten und Nazi-Zielscheiben zu Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood, das in Zusammenarbeit von Machine Games und Arkane Studios erstellte, kooperative Nazi-Geballer, hat diese Woche ein neues Content-Update erhalten (v. 1.0.7). Erwartet neue Missionen, Karten, Fähigkeiten, Handzeichen und Skins zum Nulltarif auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Die jüngst hinzugefügten Missionen sind im Grunde Schatzsuchen, die freigeschaltet werden, nachdem ihr das Da'at Yichud-Artefakt-entdeckt habt. Die beiden Schwestern werden in diesem Zuge in brandneue Bereiche geführt, um spezielle Truhe zu entdecken - natürlich müssen vorher ein paar fiese Nazischergen getötet werden.

Davon wird es einige neue Varianten geben, etwa der teleportierende Übersoldat, die geladene Tesla-Drohne und der mit einem Geschützturm ausgerüstete Robohund (der verschießt nervige Laserstrahlen). In jedem der drei Fertigkeitsbäume sind neue Fähigkeiten zu finden und Koop-Freunde dürfen sich gegenseitig ein paar frische Handzeichen zusenden, um sich gegenseitig aufzupäppeln. Skin-Varianten sind ebenfalls verfügbar, die vollständigen Patch-Notizen findet ihr hier.