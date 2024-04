Content Warning wurde innerhalb von 24 Stunden von über 6 Millionen Menschen beansprucht

HQ

Content Warning von Landfall Games hat uns alle überrascht, als es aus heiterem Himmel kostenlos auf den Markt kam. Zumindest war es in den ersten 24 Stunden kostenlos, und in dieser Zeit haben sich viele Leute schnell in ihr Steam-Konto eingeloggt, um das Spiel zu beanspruchen.

Seitdem hat Landfall gepostet, dass das Spiel während seiner kostenlosen Zeit von mehr als 6 Millionen Menschen heruntergeladen wurde. Die gleichzeitige Spitzenspielerzahl hat laut SteamDB ebenfalls über 200.000 erreicht.

Content Warning ist nicht mehr kostenlos, kostet aber 6,69 £, so dass es nicht gerade die Bank sprengt, wenn Sie es verpasst haben. Wir müssen sehen, ob das Spiel eine dauerhafte Kraft hat oder ob es eine Eintagsfliege aus seiner freien Zeit ist. Trotzdem ist es beeindruckend, in den ersten 24 Stunden eines Spiels so viele Spieler zu generieren.