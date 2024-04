Content Warning verkauft 700.000 Exemplare, nachdem es bezahlt wurde

HQ

Content Warning - das Koop-Horrorspiel, in dem man unterhaltsame Videos drehen muss, während man sein Leben für Internetruhm riskiert - zog bei seiner Veröffentlichung sofort viel Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur, weil es aus dem Nichts kam, sondern auch, weil es in den ersten 24 Stunden kostenlos war.

Dies führte dazu, dass sich über 6 Millionen Menschen beeilten und sich das Spiel schnappten, bevor sie dafür bezahlen mussten, aber selbst nachdem das Spiel ein Preisschild hatte, hat es es immer noch geschafft, eine beeindruckende Anzahl von Exemplaren zu verkaufen. Im Gespräch mit PCGamer sprach Wilhelm Nylund, CEO von Landfall, darüber, dass er eine solche Reaktion nie erwartet hätte.

"Es fühlte sich wahrscheinlich an, dass [ Content Warning ] größer sein würde als eines unserer ähnlichen kleinen Projekte, aber wir hatten definitiv nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde", sagte er. "Es war auf jeden Fall eine Menge Aufregung und viel Verwirrung darüber, wie es so schnell explodieren konnte."

Nylund fuhr fort, dass es ein Gefühl der Entspannung gab, nachdem Content Warning bezahlt wurde, da die Verkaufszahlen ermutigend waren. Das Spiel verkaufte sich am ersten Tag 100.000 Mal und am Ende der Woche waren es 700.000. Nicht schlecht, vor allem, wenn viele Leute es bereits kostenlos abgeholt hatten.