Content Warning erscheint nächstes Jahr für Switch-Konsolen

Vielleicht gibt es bestimmte Trends, die mir beim aktuellen Spielekonsum schon entgehen. Sicher, ich verstehe, dass es auf Streaming- und Videoplattformen wie YouTube oder Twitch eine wichtige Nische von Content Creators gibt, die alleine oder mit Freunden Horrorspiele spielen und viel Internetverkehr generieren. Aber mir ist entgangen, dass diese Erfahrung auch in ein Spiel übertragen werden kann, in dem man mit seinen Gefährten aus einem von Monstern geplagten Ort fliehen muss, während man das Erlebnis aufzeichnet... Laden Sie dann das Video in das Netzwerk hoch und zählen Sie die Likes.

Content Warning ist ein Mega-Hit, der bis zum heutigen Nintendo Indie World Showcase unter meinem Radar verschwunden war, aber jetzt, da bestätigt wurde, dass er im Jahr 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint, denke ich, dass es an der Zeit ist, es zu versuchen. Nicht umsonst ist es ein Phänomen mit Millionen von Spielern auf dem PC.

Außerdem könnte es der erste Indie-Film sein, der die Vorteile der Nintendo Switch 2-Kamera nutzt.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer für Content Warning auf Switch-Konsolen an.