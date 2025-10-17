Construction Crew ist das Spiel, mit dem du endlich deine Kindheitsträume verwirklichen kannst

Heutzutage scheint es, als wäre so ziemlich alles in Videospielen auf irgendeine Weise simuliert worden, wie vor ein paar Jahren, als wir im PowerWash Simulator Sachen mit dem Hochdruckreiniger reinigten und im Lawn Mowing Simulator Rasen mähten. Jetzt wurde ein weiterer Simulator der etwas ungewöhnlicheren Art vorgestellt, und wir vermuten, dass viele Männer, die als kleine Jungen davon geträumt haben, Bauarbeiter zu werden, wirklich glücklich sein werden.

Die Rede ist von Construction Crew, einem Spiel, das genau das ist, wonach es sich anhört und in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben wird:

"Schnappen Sie sich Ihren Helm und starten Sie die Motoren! Das ist rohe Konstruktion - Schweiß, Rauch und Stahl. Bedienen Sie Kräne, Lader, Rollen und mehr, während Sie und Ihre CREW Gelände schnitzen, Strukturen anheben und Asphalt gießen, um die härtesten Arbeiten gemeinsam zu erledigen."

Es wird sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar sein, und eine spielbare Demo wird bereits nächsten Monat über Steam verfügbar sein. Das fertige Spiel soll 2026 erscheinen und für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X erhältlich sein. Schaut euch den ersten Trailer unten an.