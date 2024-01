Constellation Trailer sorgt für Nervenkitzel mit Noomi Rapace

Am 27. März bietet Apple TV+ eine Dosis aufregender Science-Fiction mit dem schwedischen Star Noomi Rapace, wenn die Serie Constellation auf dem Dienst Premiere feiert. In acht Episoden folgen wir Jo, einer zurückkehrenden Astronautin, die nach einer Katastrophe auf ihrer Raumstation beginnt, unerklärliche Dinge in ihrer Nachbarschaft zu sehen und zu erleben.

Was genau ist los und was genau ist mit ihr da draußen im Weltraum passiert? Seht euch den Trailer unten zusammen mit der Zusammenfassung der Serie an.

Werden Sie Constellation sehen, wenn er am 27. März Premiere feiert?

In "Constellation " spielt Noomi Rapace Jo - eine Astronautin, die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt - nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen scheinen. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erkundung der dunklen Ränder der menschlichen Psychologie und die verzweifelte Suche einer Frau, die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt aufzudecken und alles zurückzugewinnen, was sie verloren hat."