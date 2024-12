Constantine feiert 20-jähriges Jubiläum mit einer neuen 4K-Restaurierung

HQ

Warner hat angekündigt, dass Constantine, der teuflisch unterhaltsame DC-Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, am 18. Februar nächsten Jahres in einer brandneuen 4K-restaurierten Ausgabe veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum des Films zusammen und wird sowohl als 4K-Blu-ray als auch in einer limitierten Steelbook-Edition erhältlich sein.

Für die Restaurierung wurden die Originalnegative verwendet, und der Prozess wurde vom Regisseur des Films, Francis Lawrence, sorgfältig überwacht. Er tat sich auch wieder mit Reeves zusammen, um neues Bonusmaterial für die 4K-Edition aufzunehmen, darunter:



Zwei Jahrzehnte Verdammnis



Kommentar-Spur



Constantine channeln



Die Beschwörung von Konstantin



Heilige Reliquien



Schießerei mit der Schrotflinte



Höllenlandschaft



Krieger-Flügel



Unheilige Entführung



Dämonengesicht



Foresight: Die Macht der Vorvisualisierung



Die Vision eines Schriftstellers



Beichtstuhl des Direktors



Jetzt können wir nur auf frische Neuigkeiten über die bereits angekündigte Fortsetzung hoffen, über die gesprochen wurde. Was denkst du?

Hoffst du auf eine Fortsetzung von Constantine?