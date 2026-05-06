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Fans des Metroidvania-Genres hatten in den letzten Jahren viel zu genießen – schauen Sie sich nur die Liste einiger der besten Spiele des Genres an, die kürzlich erschienen sind: Hollow Knight: Silksong, Mio: Memories in Orbit, Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia und Mandragora: Whispers of the Witch Tree. um nur einige zu nennen.

Constance wurde letzten Herbst für den PC veröffentlicht, aber jetzt kommt es endlich auf Konsolen. Es stammt vom kleinen deutschen Entwickler Blue Backpack, der uns zuletzt das charmante The Berlin Apartment präsentiert hat, und wenn Sie dieses Spiel gespielt haben, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Constance etwas völlig anderes ist. Es ist auch etwas so Ungewöhnliches wie ein Metroidvania mit einer Botschaft, und wenn es eine Sache gibt, die ich persönlich liebe, dann sind es Spiele, die reale Themen behandeln und versuchen, eine Botschaft zu vermitteln, um zu zeigen, dass es nicht nur Fantasie und Magie sein muss.

Das heißt aber, Constance hat vielleicht keine klare Botschaft, aber es greift auf jeden Fall auf Themen wie psychische Gesundheit, Work-Life-Balance, Stress und Arbeitsplatzdruck sowie Träume und persönliches Wachstum zurück und lenkt die Aufmerksamkeit darauf. Das sind sehr relevante Themen, mit denen sich viele von uns wahrscheinlich identifizieren können.

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Du schlüpfst in die Rolle der jungen Frau Constance, die sich oft in zwei verschiedenen Welten wiederfindet. Im Alltag arbeitet sie als Grafikdesignerin und steht unter ständigem Druck von anspruchsvollen Kunden, Chefs, Projektleitern und engen Fristen. Es ist nicht so, dass jemand direkt gemein zu ihr ist; Sie fühlt sich einfach unter Druck gesetzt und gestresst bei der Arbeit. Das zeigt sich in einigen ziemlich netten kleinen Sequenzen, in denen sie unter anderem vor ihrem Computer sitzt und Nachrichten hereinströmen sieht, während sie den Bitten der Kunden nachkommt, das Logo der neuesten Publikation um 15 % zu vergrößern und etwas nach oben zu verschieben – und das gilt übrigens für alle Dateien des Kunden. Natürlich muss alles in nur wenigen Minuten fertig sein, aber sie muss auch daran denken, einen Bericht an einen Projektmanager zu schicken, und ein anderer Kunde möchte unbedingt sofort ein Werbevideo zur Genehmigung.

Als das alles zu viel wird, zieht sich Constance in ihre andere Welt zurück – eine Fantasiewelt, in der sie die Heldin ist und ihre Leidenschaft für Kunst und Kreativität nutzt, um die Bevölkerung der Fantasiewelt vor verschiedenen roboterähnlichen Kreaturen zu verteidigen und zu befreien. Diese Roboter ähneln "zufällig" Objekten aus ihrer realen Welt, also der Welt, die sie unter Druck setzt und stresst. Es könnte ein altmodisches Telefon, eine Kaffeemaschine oder etwas anderes sein, das typischerweise in einem offenen Büro zu finden ist. Es klingt vielleicht albern, aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut.

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Natürlich verbringst du den Großteil deiner Zeit in dieser Fantasiewelt, die als überraschend traditionelles, aber recht gut gespieltes Metroidvania gestaltet ist. Hier reist man durch wirklich schöne und magische Welten, gefüllt mit diesen gefährlichen Roboterfeinden, verborgenen Schätzen und tödlichen Fallen. Nach und nach erhält man Zugang zu neuen Fähigkeiten, Upgrades und neuen Bewegungsmöglichkeiten, die neue Teile der weiten Karte eröffnen. Dies sind recht traditionelle Metroidvania-Mechaniken, obwohl einige der Fähigkeiten auf Kunst, Kreativität und ähnlichen Konzepten basieren. Zum Beispiel ist eine Dash-Attacke eine der ersten Fähigkeiten, auf die du Zugriff hast, und sie funktioniert, weil Constance sich in flüssige Farbe verwandeln kann, sodass sie beim Dashen durch gefährliche Stacheln oder Gegner keinen Schaden erleidet. Sie kann auch durch enge Öffnungen sprinten, da sich die flüssige Farbe einfach an die engen Gänge anpasst.

Wie in den meisten anderen Spielen des Genres gibt es auch komplexe und herausfordernde Plattform-Abschnitte, in denen man schnell auf den Füßen sein und seine Sprünge und Sprints perfekt timen muss. Constance ist keineswegs ein einfaches Spiel, also lass dich nicht von seinen schönen und charmanten Grafiken täuschen, denn es kann definitiv richtig durchsetzen. Wenn du das Spiel zu schwierig findest, kannst du verschiedene Einstellungen anpassen, einschließlich der Tatsache, dass Gegner nur halben (oder gar keinen Schaden) verursachen, und ich muss zugeben, dass mich ein paar Bosskämpfe gezwungen haben, den Schaden auf die Hälfte zu reduzieren, da sie ziemlich herausfordernd sind.

Im Gegensatz zu Mio: Memories in Orbit, wo die Bosse je öfter man von ihnen besiegt wurde, allmählich leichter wurden, hat Constance eine etwas gegenteilige Mechanik. Wenn du stirbst, kannst du zum letzten Speicherpunkt zurückkehren – der relativ weit entfernt sein kann – oder in unmittelbarer Nähe deines Todesortes wiederbelebt werden, was den Gegnern jedoch einen Energieschub gibt, der sie beim erneuten Versuch noch härter macht. Es ist ein schönes Risiko-Belohnungs-Mechanismus, auch wenn es manchmal etwas hart wirken kann; Sie kann jedoch auch in den Menüs des Spiels deaktiviert werden, wenn Sie möchten. Constance ist kein einfaches Spiel, und es ist schön, dass man die Herausforderung herunterfahren kann, wenn man nicht der Typ ist, der es liebt, von seinem Spiel "Silksong-artig" herumgeworfen zu werden.

Die Designer von Blue Backpack haben mit Constance wirklich einen wunderschönen visuellen Stil hingelegt. Man passiert viele schöne Bereiche, und es gibt viele Details in der Umgebung, besonders in den Animationen, die wunderschön und seidig geschmeidig sind. Es ist einfach ein Vergnügen, Constance in Bewegung zu beobachten, und diese Screenshots werden den Bildern überhaupt nicht gerecht. Schauen Sie sich den Trailer am unteren Rand dieser Seite an, wo Sie sehen können, wie schön es in Bewegung aussieht.

Constance ist ein ziemlich schönes Metroidvania, noch ein weiteres für die Sammlung, könnte man wohl sagen. Es fühlt sich gut an zu spielen; Im Großen und Ganzen funktioniert alles so, wie es soll, und es berührt tatsächlich alltägliche Themen, mit denen sich viele identifizieren können. Vielleicht wünscht man sich etwas mehr Innovation, da das Spiel im Metroidvania-Genre auf Nummer sicher geht, aber ein Spiel muss nicht unbedingt neue Maßstäbe setzen, um unterhaltsam und lohnenswert zu sein, und Constance ist ein großartiges Beispiel dafür.

Constance ist auf jeden Fall einen Blick wert, falls Sie noch nicht genug von den vielen großartigen Spielen des Genres hatten, mit denen wir in der letzten Zeit verwöhnt wurden, und sie ist recht vernünftig bepreist, etwa 17 Pfund.