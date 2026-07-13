Conor McGregor bestätigt, dass er sich einer Operation unterziehen wird, und deutet eine Rückkehr für seinen letzten Kampf an.

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Zwei Tage nach seiner Verletzung im Kampf gegen Max Holloway hat der ehemalige UFC-Federgewichts- und Leichtgewichtschampion Conor McGregor angekündigt, dass er sich einer Knieoperation unterziehen wird. McGregor, der am Dienstag 38 Jahre alt wird, wollte am vergangenen Samstag zum ersten Mal seit fünf Jahren in einem Weltergewichtskampf im Hauptkampf der UFC 329 kämpfen, hielt aber nur eine Minute und 9 Sekunden und nur einen Versuch, seinen Rivalen mit einem Sprungscherentritt zu treffen: Es wird angenommen, dass er sein vorderes Kreuzband riss und mehrmals zu Boden fiel, bevor der Kampf abgebrochen wurde.

McGregor hat sich seit dem Kampf verteidigt und gesagt: "Das kam aus dem Nichts" und er könne es nur als Hölle beschreiben, wobei er sich gegen Kommentare verteidigte, die er einfach abgelehnt habe. Er hat am Montag bestätigt, dass er sich operieren lassen wird und erneut kämpfen will.

"OP. Prehab. Zurück zum Kampfsporttraining. Noch einmal. Endkampf des Vertrags. Bitte Gott", sagte McGregor in einem Instagram-Post, in dem er auf seinen Glauben stützte. "Gott öffnet mir einen Weg, wo es scheinbar keinen gibt. Ich bin kein Opfer meiner Umstände; Ich habe sie überwunden. Gott wirkt in mir, um seinen Willen und seinen Zweck zu erfüllen", schrieb McGregor.

Laut USA Today wird McGregor diese Woche ein MRT an seinem verletzten rechten Bein machen lassen. Er hat nicht erklärt, welche Verletzung er sich zugezogen hat, und einige vermuten, dass er vor dem Kampf verletzt wurde, basierend auf seinen Bewegungen vor Beginn des Kampfes.