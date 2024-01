Connie Nielsen freut sich auf Nobody 2

Während vor einiger Zeit bestätigt wurde, dass Nobody, der Action-Streifen mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle als düsterer und gefährlicher ehemaliger Regierungsmörder, der zum Familienvater wird, eine Fortsetzung bekommen würde, ist es schon eine ganze Weile her, dass wir Informationen über die Fortsetzung hatten.

Im Gespräch mit Screen Rant hat Connie Nielsen, die in dem Film Odenkirks Frau spielt, über das Projekt gesprochen und ihr Interesse an einer Rückkehr zur Filmreihe bekräftigt.

"Wer liebt Bob nicht? Bob ist einfach so cool und lustig und süß, und er hat eine unglaubliche Energie. Ich verehre ihn. Der Typ ist einfach so toll. Und dann ist da noch diese Familie. Ich bin ein Familienmensch und liebe es, die Spannungen innerhalb einer Familie darzustellen. Die natürlichen Spannungen, aber auch die Süße, die der Liebe zugrunde liegt, die all diese Menschen miteinander verbindet. Das ist eine tolle Familie. Es ist eine großartige Geschichte, zu der ich mich auf jeden Fall freue."

Es ist derzeit unklar, wann Nobody 2 tatsächlich in Produktion gehen wird, da die jüngsten Hollywood-Streiks unzählige Filme und die Veröffentlichungspläne vieler Produktionsgiganten beeinflusst haben. Hinzu kommt natürlich Odenkirks Gesundheit, da der Schauspieler vor einigen Jahren einen Herzinfarkt erlitten hat, wobei er behauptet, dass das Training, das er für Nobody absolviert hat, der Hauptgrund dafür war, dass er die Tortur überlebt hat.

Freust du dich auf eine Nobody Fortsetzung?