Sonic the Hedgehog feierte sein 34-jähriges Jubiläum mit Geburtstagskunst

Er ist zwar ein paar Jahre jünger als Mario, aber auch Sonic wird in die Jahre gekommen und feierte diesen Montag seinen 34. Geburtstag. So lange ist es her, dass das erste Abenteuer für den Mega Drive veröffentlicht wurde – danach raste er in unsere Herzen.

Trotz zweier wirklich langweiliger Jahrzehnte mit wenigen Lichtblicken nach dem Dreamcast-Hit Sonic Adventure hat sich seine Karriere heute tatsächlich erholt, nicht zuletzt dank der Filme und großartigen Spiele. Zur Feier des Jubiläums hat Sega über Bluesky ein gemütliches Geburtstagsbild mit sommerlicher Stimmung veröffentlicht, das Sie unten finden.

Vielleicht ein neues Hintergrundbild? Welches aller Sonic's-Spiele aus diesen 34 Jahren ist deiner Meinung nach das beste?