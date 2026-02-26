Conference Leagues Spiele am Donnerstag und Ergebnisse des Hinspiels
Das sind die Spiele, die ihr heute Abend sehen könnt.
Nach den Champions-League-Play-offs am Dienstag und Mittwoch ist heute Zeit für die Europa-League - und Conference-League-Teams, sich nächsten Monat ein Ticket für die Achtelfinalen zu sichern, wobei die Play-offs am Donnerstagabend stattfinden.
Letzte Woche brachten die Hinspiele gute Ergebnisse für Fiorentina (drei Tore gegen Jagiellonia) und Lech Poznan (2 Tore gegen KuPS), aber die anderen Teams mit nur einem Tor können sich nicht entspannen, da in den späteren Spielen heute viel passieren kann:
Conference League-Spiele am Donnerstag, den 26. Februar:
- Fiorentina gegen Jagiellonia (3-0 gesamt) - 18:45 CET, 17:45 GMT
- Rijeka gegen Omonoia (1-0 gesamt) - 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Celje gegen Drita (3-2 Zusammenfassungen) - 18:45 CET, 17:45 GMT
- Samsunspor gegen Shkëndija (1-0 Gesamtergebnis) - 18:45 CET, 17:45 GMT
- AZ Alkmaar gegen Noah (0-1 Schlag) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Crystal Palace gegen Zrinjski (1-1 Gesamtspiel) - 21:00 MET, 20:00 GMT
- Lausanne-Sport gegen Sigma Olomouc (1-1 Gesamtspiel) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Lech Poznań gegen KuPS Kuopio (2-0 gesamt) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Beachten Sie die nächsten wichtigen Termine: Die Runde der letzten 16 findet am 12. und 19. März statt, gefolgt vom Viertelfinale am 9. und 16. April, dem Halbfinale am 30. April und 7. Mai sowie dem Finale am 27. Mai in Leipzig. Sie können die Auslosung auch live am 27. Februar, nächsten Freitag, um 14:00 Uhr MET verfolgen.