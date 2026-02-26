Conference Leagues Spiele am Donnerstag und Ergebnisse des Hinspiels

HQ

Nach den Champions-League-Play-offs am Dienstag und Mittwoch ist heute Zeit für die Europa-League - und Conference-League-Teams, sich nächsten Monat ein Ticket für die Achtelfinalen zu sichern, wobei die Play-offs am Donnerstagabend stattfinden.

Letzte Woche brachten die Hinspiele gute Ergebnisse für Fiorentina (drei Tore gegen Jagiellonia) und Lech Poznan (2 Tore gegen KuPS), aber die anderen Teams mit nur einem Tor können sich nicht entspannen, da in den späteren Spielen heute viel passieren kann:

Conference League-Spiele am Donnerstag, den 26. Februar:



Fiorentina gegen Jagiellonia (3-0 gesamt) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Rijeka gegen Omonoia (1-0 gesamt) - 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Celje gegen Drita (3-2 Zusammenfassungen) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Samsunspor gegen Shkëndija (1-0 Gesamtergebnis) - 18:45 CET, 17:45 GMT



AZ Alkmaar gegen Noah (0-1 Schlag) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Crystal Palace gegen Zrinjski (1-1 Gesamtspiel) - 21:00 MET, 20:00 GMT



Lausanne-Sport gegen Sigma Olomouc (1-1 Gesamtspiel) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Lech Poznań gegen KuPS Kuopio (2-0 gesamt) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Beachten Sie die nächsten wichtigen Termine: Die Runde der letzten 16 findet am 12. und 19. März statt, gefolgt vom Viertelfinale am 9. und 16. April, dem Halbfinale am 30. April und 7. Mai sowie dem Finale am 27. Mai in Leipzig. Sie können die Auslosung auch live am 27. Februar, nächsten Freitag, um 14:00 Uhr MET verfolgen.