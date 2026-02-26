Conference-League-Ergebnisse vom Donnerstag, wer hat sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert?

HQ

Nach den Champions Leagne und der Europa League beendet auch die Conference League die K.-o.-Play-off-Phase. Nach dem K.o.-Match in der letzten Woche und dieser Woche sind dies die Gesamtergebnisse:

Conference League-Ergebnisse aus K.-o.-Playoffs



ACF Fiorentina 2:4 Jagiellonia Białystok (Fiorentina gewinnt 5:4 in der Gesamtwertung)



NK Celje 3-2 Drita Gjilan (Celje gewinnt insgesamt 6:4)



HNK Rijeka 3:1 Omonia Nikosia (Rijeka gewinnt insgesamt 4:1)



Samsunspor 4:0 KF Shkëndija Tetovo (Samsunspor gewinnt insgesamt 5:0)



AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (AZ Alkmaar gewinnt insgesamt 4:1)



Crystal Palace 2:0 Zrinjski Mostar (Crystal Palace gewinnt 3:1 in der Gesamtwertung)



Lausanne-Sport 1:2 Sigma Olomouc (Sigma Olomouc gewinnt 3:2 in der Gesamtwertung)



Lech Poznań 1:0 KuPS Kuopio (Lech Poznań gewinnt 3:0 in der Gesamtwertung)



Diese acht Teams schließen sich AEK Athen, AEK Larnaca, Mainz 05, Raków Częstochowa, Rayo Vallecano, Shaktar Donezk, Sparta Prag und Straßburg für das Achtelfinale an und kennen ihre Rivalen bei der Auslosung am Freitag, den 27. Februar, um 14:00 Uhr MEZ, 13:00 GMT. Jedes Team hat nur zwei Optionen für das Achtelfinale, die den Rest des Wettbewerbs und mögliche zukünftige Rivalen bestimmen:



Rijeka gegen Raków Częstochowa/Straßburg



Fiorentina gegen Raków Częstochowa/Straßburg





Sigma Olomuc gegen Larnaca/Mainz



Crystal Palace gegen Larnaka/Mainz





Lech Poznań gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk



Samsunspor gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk





Celje gegen Sparta Prag/Athen



AZ Alkmaar gegen Sparta Praha/Athen



Nach der Auslosung findet das Achtelfinale vom 12. bis 19. März statt, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai sowie das Finale am 27. Mai in Leipzig. Verfolgst du dieses Jahr die Conference League?