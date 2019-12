Concrete Genie pinselt sich in Weihnachtsstimmung

Trotz seines auffälligen Designs konnte sich Pixelopus' hübsches Adventure Concrete Genie leider nicht in der Menge der Herbsttitel durchsetzen. Um zum Jahresende noch einmal an die gemeinsame Zeit mit Ash und seinen Genies zu erinnern, hat das kalifornische Studio heute ein neues Update veröffentlicht, das uns das Zeichnen weihnachtlicher Motive erlaubt. Mit dem "Holiday Brush Design Pack" gelangen Weihnachtsmützen, Christbaumkugeln, Geschenkpakete und Ähnliches in das Spiel, um Denska in echte Weihnachtsstimmung zu versetzen. Dafür zahlt ihr keinen Cent, wenn ihr das Spiel bereits habt. Mehr Infos zu Concrete Genie gibt es in unserer Kritik.

