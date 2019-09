Concrete Genie bereit für Veröffentlichung

Pixelopus gab gestern bekannt, dass sie die Launch-Version von Concrete Genie vollständig entwickelt hätten und der Druck der PS4-Fassung eingeleitet wurde. Damit dürfte kein Zweifel mehr daran bestehen, dass das Spiel am 9. Oktober an den Start gehen wird. Das malerische Adventure konnte sicher eine ganze Menge Leute allein aufgrund seiner magischen Präsentation von sich überzeugen, die ersten Anspielerfahrungen fielen ebenfalls positiv, wenn auch etwas verhalten aus. Mehr Infos über das Game bekommt ihr in unserer Vorschau.

