Concord weniger als zwei Wochen nach dem Start offline zu nehmen, Rückerstattungen werden ausgestellt

HQ

Wir haben einige wirklich schockierende Dinge über Concord nach seiner Einführung Ende August gehört. Erst kürzlich wurde festgestellt, dass sich das Spiel unglaublich schlecht verkaufte, mit rund 25.000 ausgelieferten Einheiten in der ersten Woche, und anscheinend war da etwas Wahres dran, denn jetzt haben Sony und Firewalk Studios eine Bombe platzen lassen und im Grunde zugegeben, dass das Spiel das erreicht hat, was es erreichen wollte.

In einem neuen PlayStation Blog-Beitrag erklärt Game Director Ryan Ellis: "Concord Fans – wir haben uns euer Feedback seit der Veröffentlichung von Concord auf PlayStation 5 und PC genau angehört und möchten uns bei allen bedanken, die sich der Reise an Bord der Northstar angeschlossen haben. Eure Unterstützung und die leidenschaftliche Community, die rund um das Spiel gewachsen ist, haben uns die Welt bedeutet.

"Obwohl viele Qualitäten des Erlebnisses bei den Spielern Anklang fanden, haben wir auch erkannt, dass andere Aspekte des Spiels und unserer ersten Veröffentlichung nicht so angekommen sind, wie wir es beabsichtigt hatten. Daher haben wir uns zu diesem Zeitpunkt entschieden, das Spiel ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen und Optionen zu prüfen, einschließlich solcher, die unsere Spieler besser erreichen."

Ja, das ist richtig, Concord wird offline genommen und im Grunde abgeschaltet. Es ist unklar, ob dies eine dauerhafte Schließung oder nur eine vorübergehende Abschaltung sein wird, während das Studio die anderen Optionen untersucht, die Ellis in der obigen Erklärung anmerkt, aber wenn man bedenkt, dass Concord kaum zwei Wochen in freier Wildbahn hatte, ist es schwer, dies als etwas anderes als einen katastrophalen Misserfolg und wahrscheinlich das Ende dieses Live-Service-Projekts zu sehen.

Für die (wenigen), die ein Exemplar von Concord abgeholt haben und sich fragen, was das für sie bedeutet, werden vollständige Rückerstattungen gewährt. Wenn Sie über die PlayStation Store oder Direct gekauft haben, werden die Rückerstattungen direkt auf das Konto zurücküberwiesen, mit dem Sie das Spiel erworben haben. Für Steam -Benutzer senden Steam in den kommenden Tagen eine Rückerstattungsbestätigung, und für Epic Games Store -Benutzer gilt das gleiche Verfahren. Andere Einzelhändler haben auch ihre eigenen Methoden, um das Geld an den Käufer zurückzugeben.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass, wenn Sie auch nur das geringste Vertrauen haben, dass Concord eines Tages zurückkehren wird, Sie es jetzt nicht zurückerstatten sollten, da Sie nach Abschluss des Spiels den Zugriff auf das Spiel verlieren.

Der Blogbeitrag endet mit: "Wir halten euch auf dem Laufenden und danken noch einmal allen Freegunners, die sich uns in der Concord Galaxie angeschlossen haben."

R.I.P. Concord: 23. August 2024 - 3. September 2024.