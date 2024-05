Concord scheint der nächste Overwatch-Killer zu sein

HQ

Jetzt, da Microsoft und Xbox Activision Blizzard und Overwatch 2 besitzen, ist es nur richtig, dass PlayStation auch eine alternative Option für seine Fans hat. Genau das bekommen wir anscheinend mit dem kommenden Concord.

Im Rahmen der State of Play-Übertragung haben wir gerade einen wirklich tiefen Einblick in das Spiel erhalten, zunächst in Form eines Cinematic-Trailers, der ehrlich gesagt zu mehr Fragen als Antworten führte, bevor danach eine Menge Gameplay- und Entwicklereinblicke geteilt wurden.

Im Wesentlichen werden in Concord zwei Teams mit je fünf Spielern in einer Sammlung von Spielmodi auf einer Vielzahl einzigartiger Karten gegeneinander antreten, als eine Auswahl verschiedener Charaktere, die jeweils zu einem bestimmten Rollentyp zu passen scheinen und ihre eigenen Waffen und Fähigkeiten haben. Diese Charaktere werden als Freegunners angesehen, effektiv Söldner, die gegeneinander kämpfen, um zu gewinnen und eine Belohnung von rivalisierenden Besatzungen zu erhalten.

Entwickler Firewalk hat verraten, dass Concord bei seinem Debüt 16 Charaktere unterstützen wird, aber es gibt bereits Pläne, im Laufe der Zeit weitere Charaktere, Karten, Modi, filmische Vignetten und mehr durch regelmäßige und kostenlose Updates hinzuzufügen.

Es ist sehr Overwatch /Team Fortress in Aussehen und Stil, aber wir werden bald wissen, ob dies auch beim Gameplay der Fall ist, da Concord am 23. August 2024 sowohl für PS5 als auch für PC erscheinen wird.

Schauen Sie sich die neuen Trailer unten an.

