Concord Plakette für über 3.000 $ versteigert

Sind Sie daran interessiert, ein kleines Stück Spielegeschichte zu besitzen – eines, das zufällig auch einer der größten Flops der Branche ist? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt eine goldene Gelegenheit. Eine exklusive Concord -Plakette wird derzeit versteigert und gehört ursprünglich Chelsea Grace, einer der Künstlerinnen, die an den Kunstwerken des Spiels gearbeitet haben. Die Gebote haben bereits die Marke von 3.000 US-Dollar überschritten, und fünf Tage vor Schluss kann man mit Sicherheit sagen, dass der Preis weiter steigen wird.

Die Plakette, die an die Veröffentlichung von Concord erinnert, enthält auch eine physische Kopie des Spiels. Es ist definitiv ein skurriles und lustiges Sammlerstück, das Sie an Ihre Wand hängen können. Ob Grace selbst hinter der Auktion steckt, bleibt unklar - aber dies wäre nicht das erste (oder letzte) Mal, dass ein fehlgeschlagenes Spiel zu einem begehrten Erinnerungsstück an Spiele wird.

Möchten Sie ein Gebot abgeben? Sie können es hier tun.

Würden Sie das an Ihre Wand hängen?