Concord ist weg, aber Sonys Fairgame$ könnte die Lücke schließen

Auch wenn wir alle immer noch unter Schock über die plötzliche Abschaltung von Concord stehen, sollte man sich daran erinnern, dass dies nicht der letzte Live-Service von Sony sein wird. Der Besitzer der PlayStation-Plattform hat noch ein paar Chancen, in den gesättigten Live-Service-Markt einzudringen, eine davon ist Fairgame$.

Laut Chris Dring von Gamesindustry.biz könnte der Shooter eine bessere Chance haben als Concord. In der neuesten Folge des Microcasts der Publikation sagt Dring, dass die internen Gedanken zu Fairgame$ viel positiver sind, als manche vielleicht denken.

"Fairgame$, ich habe Gutes darüber gehört", sagte er (Transkription via ResetEra). "Es gibt also ein paar, ich kenne Leute, die dem Trailer etwas skeptisch gegenüberstehen, aber ich habe gehört, dass internes Gerede sehr positiv darüber ist. Es gibt also diese anderen Projekte, von denen ich annehme, dass diejenigen, auf die sie sich konzentrieren, diejenigen sind, die sie anstreben werden. Sie werden alles geben, sie werden unterstützen und versuchen, Arbeit zu leisten."

Hoffentlich kann Sony die Lehren aus Concord ziehen und sie auf zukünftige Unternehmungen auf dem Live-Service-Markt anwenden. Nicht alles wird ein Helldivers II sein, und sie werden sich viel mehr anstrengen müssen, um in den übersättigten Bereich des Live-Service einzudringen.