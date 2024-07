Concord Impressionen: Gar nicht schlecht – aber es liegen große Herausforderungen vor uns

HQ

Concord ist wirklich, wirklich schön. Die Animationsqualität ist erstklassig, die Musik ist bombastisch und selbst grundlegende Elemente wie Szenenkomposition, Choreografie und UI-Design feuern von Anfang an aus allen Rohren. Als audiovisuelle Übung ist Firewalk wirklich aus den Startlöchern gekommen.

Ich würde sogar sagen, dass Firewalk, rein nach diesen Kernelementen einer Helden-Shooter-Gameplay-Schleife, es geschafft hat, in mehr als einer Hinsicht ins Schwarze zu treffen. Die Charaktermodelle sind gewichtet, ohne stumpf zu sein, jeder Schuss wird mit erheblichem Rückstoß und Gewicht dahinter abgefeuert und auch die mitgelieferten Karten wirken relativ vielseitig.

Mit anderen Worten, Concord ist technisch nicht schlecht, noch gibt es irgendwelche tief verwurzelten Gameplay-Probleme, die man auf der Grundlage von etwa fünf Stunden Beta-Test am Wochenende beheben muss. Aber täuschen Sie sich nicht; Concord hat Probleme - große Probleme. Wirklich große Probleme.

Zunächst einmal mag die Benutzeroberfläche bunt sein, aber sie ist nicht gerade einfallsreich, da Farben, Kontraste und die gesamte visuelle Seele von Guardians of the Galaxy entlehnt sind, das zur Vorlage für ein Meer von mehr oder weniger ambitionierten Nachahmern geworden ist. Der Ton hat genau das gleiche Problem. Mir wurde meine erste von wöchentlich neuen Zwischensequenzen serviert, die die Beziehung zwischen euch und den Charakteren, die ihr auf dem Schlachtfeld spielen könnt, stärken soll. Das stellt an sich schon ein massives erzählerisches Problem dar, aber diese Szenen strotzen vor Guardians Energie, und das nicht unbedingt auf eine gute Art und Weise. Ein Drehbuchautor hat vor einigen Jahren ein Video über die sogenannten "Bathos" produziert, die Tendenz, heroische Momente mit erzwungener trockener Komik zu unterlaufen, weil die Leute, die die Dialoge geschrieben haben, nicht wirklich daran glauben, dass wir als Zuschauer die Prämisse kaufen werden, wenn sie sich selbst zu ernst nimmt. Guardians begründete moderne Bathos, einschließlich der heute relativ ikonischen "Wir stehen alle"-Zeile von Rocket Raccoon. Marvel wurde später verrückt, obwohl das Publikum es mittlerweile ziemlich satt hat, aber Concord wollte anscheinend nur einen genaueren Blick auf Guardians werfen. Das Ergebnis ist... Altmodisch, es ist gezwungen und es ist erschreckend.

Und dann gibt es natürlich noch das ziemlich natürliche Problem, das entsteht, wenn das Spiel so stolz darauf ist, genau dieses Team auf genau diesem Schiff zu präsentieren, und dich dann in Schlachten wirft, in denen sie sich bis zum Tod bekämpfen. Auch in Overwatch ist das prinzipiell ein Problem, aber hier in Concord verwandelt es sich so schnell in eine aufgeladene narrative Dissonanz, dass es wirklich miteinander in Konflikt gerät. Diese Art des Geschichtenerzählens, dieser erzählerische Rahmen, passt einfach nicht gut zum Helden-Shooter-Genre, und diese etwas ungewohnte, unpassende Kombination ist auch schwer zu ignorieren.

Das Spiel verbraucht eine Menge Ressourcen und Energie, um eine starke Beziehung zwischen 1-0FF und Haymar aufzubauen, aber dann sagt der Ansager, dass wir gegen eine "rivalisierende Crew" antreten (übrigens, diese ganze Freegunner-Fantasie ist super seltsam, flippt ihr aus, weil ihr Söldner seid?) und die rivalisierende Crew lässt diese Charaktere gegeneinander antreten, ohne es überhaupt zu merken. Wenn die Erzählung im Mittelpunkt steht, dann müssen diese Spannungen auf die eine oder andere Weise angesprochen werden - sonst ist die Erzählung auf diese spezielle Weise nicht vorteilhaft für das Spiel.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte ich einige kleine technische Pannen, die das Gameplay überraschend beeinträchtigten, wie z.B. Lennox, der seine eine Waffe nicht nachladen konnte, sondern in der Animation selbst stecken blieb, oder Larks kleine Pflanzen, die verschiedene Werte verbessern, einfach nicht spawnten. Trotzdem wirkte das Spiel relativ ausgefeilt, lief mit 60 FPS seidenweich und konnte im Großen und Ganzen beeindrucken.

Es muss jedoch gesagt werden, dass dies auch ein Problem ist, wenn ein kostenpflichtiges Spiel gegen Free-to-Play-Giganten des Genres wie Overwatch 2 und bald Marvel Rivals antritt. Concord schafft es zwar, eine eigene visuelle Identität zu bilden, aber es lehnt sich so großzügig an das Guardians -Universum von Marvel an, dass es beabsichtigt zu sein scheint, und es gibt nicht wirklich ein Element der gesamten Gameplay-Schleife, das einzigartig für Concord zu sein scheint. Ich bin kein Experte, aber 1-0FF's Air Barrier ist deine typische Barriere, Star Child 's Rage Rush ist ein typischer Rush und IT-Z's Cosmic Slip lässt dich einen Energieball werfen und dich dann zu ihm teleportieren. Das Ergebnis ist ein chaotisches und spannendes Schlachtfeld, aber der Unterschied besteht darin, dass Concord 35 £ kostet.

Kann das ein Erfolg werden? Ja, natürlich kann es. Könnte es sein, dass mit zunehmender Bekanntheit eine viel tiefere strategische Schicht enthüllt wird? Verdammt ja, und schon scheint Concord überraschend nervös zu sein, und ein Schritt in die falsche Richtung wird schnell mit einer relativ niedrigen TTK bestraft. Könnte es sein, dass andere Medien- und Content-Ersteller eine völlig andere Sichtweise auf diese Beta haben als ich? Auch das ist eine Möglichkeit. Aber so wie es jetzt aussieht, scheint sich Concord mitten in einer ziemlich ernsten Identitätskrise zu befinden, in der es zu seinen Inspirationsquellen geworden ist, anstatt sie als Sprungbrett für die Bildung einer einzigartigen Identität zu nutzen. Stattdessen ist dies das definitive Derivat, etwas, das auf den Schultern von etwas anderem steht. Ob das Spiel dadurch letztendlich länger durchgehalten wird, wird die Zeit zeigen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob dies ein Erfolg auf Augenhöhe mit Helldivers II oder auch nur annähernd sein wird.