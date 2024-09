Concord Entwickler: Versagen der Führung und des Designs durch das Komitee wirkte sich auf die künstlerische Leitung aus

HQ

Es ist viel über Sonys katastrophal falsch eingeschätztes GAAS-Projekt gesagt worden, Concord. Ein Spiel, an dem scheinbar niemand interessiert war und das am Ende einer der größten Flops werden könnte, die die Branche je gesehen hat.

Die Charaktere in Concord waren einer der am meisten kritisierten Aspekte des Spiels. Ihnen wurde vorgeworfen, alles zu sein, von generisch bis hin zu Werbung für die Kultur der politischen Korrektheit, was laut einer der Entwicklerinnen des Spiels, Amanda Kiefer, zum Teil auf das Fehlen eines allgemeinen Designplans zurückzuführen ist.

Schlimmer noch, die Person sagt, dass die Führungskräfte einfach nicht auf das Feedback oder die Beschwerden des Produktionsteams gehört haben, worüber Sie in einem Beitrag dieser Person auf ihrem jetzt gesperrten X-Konto (und jetzt über IconEra) lesen können.

"Ich werde hier nur das sagen, viel hat die künstlerische Seite von Concord beeinflusst, einschließlich des Designs durch das Komitee, des Versagens einiger Führungskräfte, dem Kunstteam zuzuhören usw.

"Das Character-Concept-Art-Team, zu dem auch ich gehöre, macht eine emotional extrem schwierige Zeit durch, und einige im Team wollen danach nicht mehr in Spielen arbeiten, Charaktere entwerfen oder sogar Kunst machen."

Höllisch traurig für die Künstler, wenn das die Wahrheit ist, und leider nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Vorstandsetagen immer mehr negativ auf die AAA-Szene auswirken.

