Conclave führt die Streaming-Charts nach dem Tod des Papstes an

Nach dem Tod von Papst Franziskus vor kurzem ist das Interesse an Conclave, dem Oscar-prämierten Film nach dem Roman von Robert Harris, explodiert. Die Geschichte schildert den geheimen Prozess der Wahl eines neuen Papstes nach dem Tod des vorherigen Papstes und taucht tief in die Intrigen und Machtspiele des Vatikans ein.

Der Film folgt Cardinal Thomas, dem Führer der Conclave, in dem verschiedene Kardinäle um die Ehre wetteifern, der nächste Papst zu werden, was nach mehreren Abstimmungen zu einem unerwarteten Ergebnis führt, das sich kurz darauf als verheerende Folgen erweist, die die traditionellen Normen der Kirche in Frage stellen.

Mit anderen Worten, Parallelen, die zumindest teilweise mit den aktuellen Ereignissen im Vatikan übereinstimmen, wo der reale Conclave nun vor der schwierigen Wahl steht, den Nachfolger von Franziskus zu wählen. Seit dem Tod des Papstes ist die Popularität des Films im Streaming um 283 Prozent gestiegen, von 1,8 Millionen auf 6,9 Millionen Minuten, so Variety.

Haben Sie Conclave geschaut oder werden Sie dies jetzt tun?