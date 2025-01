Conclave führt die Nominierungen für den BAFTA 2025 an

HQ

Die Nominierungen für die BAFTA Awards 2025 wurden bekannt gegeben, und wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Lieblingsfilm des Jahres es auf die Liste geschafft hat, lesen Sie weiter. Conclave, der Film mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle, der sich in den Hallen des Vatikans mit einigen tiefen Geheimnissen konfrontiert sieht, ist auf dem besten Weg, die meisten Auszeichnungen des Abends mit nach Hause zu nehmen, da er für satte 12 BAFTAs nominiert ist.

Dicht dahinter folgt Emilia Pérez, das Musical mit Selena Gomez und Zoë Saldaña, das letzte Woche bei den Golden Globes als bester Film ausgezeichnet wurde. Emilia Pérez hat 11 Nominierungen, dahinter folgt The Brutalist mit 9.

Daran anknüpfend sind Anora, A Complete Unknown, Kneecap, Wicked und Dune: Part Two alle für 7 Preise nominiert. Nosferatu und The Substance sind für jeweils 5 Preise nominiert, und die britischen Favoriten Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl und Gladiator 2 sind für 3 Auszeichnungen pro Stück nominiert.

Wer sollte Ihrer Meinung nach die meisten BAFTAs mit nach Hause nehmen? Die vollständige Liste der Nominierten finden Sie hier.