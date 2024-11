ConcernedApe möchte Stardew Valley "für den Rest seines Lebens" aktualisieren

HQ

Diese Woche hat Stardew Valley sein Update 1.6 abgeschlossen (und wir haben es überprüft), indem es die Konsolenversion und den Patch 1.6.9 auf allen Plattformen veröffentlicht hat, wodurch Hunderte von neuen Gegenständen, Geheimnissen und Dialogen zum bereits riesigen und beliebten Farmsimulator hinzugefügt wurden, der 30 Millionen verkaufte Exemplare verkauft hat.

Und obwohl es schwer vorstellbar ist, wie das Erlebnis weiter ausgebaut werden könnte, während ein gewisser Zusammenhalt zwischen alten und neuen Elementen erhalten bleibt, hat der Schöpfer Eric Barone noch viele Ideen auf Lager.

Er sagt sogar, dass er genug hat, um Stardew Valley für den Rest seines Lebens weiter zu expandieren, was er hofft zu tun. Er bestätigte dies in einem Interview mit Nintendo Life, in dem er über seine Reise durch die Entwicklung des Spiels sprach.

"Ich habe so viele Ideen für Stardew. Ich habe das Gefühl, dass ich den Rest meines Lebens daran arbeiten und es einfach weiter verbessern könnte, indem ich mehr Dinge hinzufüge, mehr Inhalte, die bestehenden Inhalte mit Leben fülle. Das ist das Wichtigste, was ich tun möchte, ist, die bestehenden Inhalte zu verbessern. Und okay, hier ist noch etwas: Es ist so beliebt."

Obwohl die Medien versuchten, ihm einige neue Informationen über sein kommendes Spiel Haunted Chocolatier zu entlocken, war Barone bei diesem Thema wie gewohnt geheimnisvoll, obwohl er das Problem des Bosskampfdesigns (eine Abkehr von Stardew) ansprach, an dem er in letzter Zeit schon seit geraumer Zeit arbeitet.

"Das Entwerfen von Bossen ist ein ganz neues Spiel als alles, was Stardew ist. Und ich glaube, ich wollte etwas anderes. Ich wollte eine Herausforderung, weil ich mich als Spieleentwickler weiterentwickeln möchte. Ich wollte nicht einfach genau das Gleiche noch einmal machen. Ich weiß, dass viele Leute sagen: "Haunted Chocolatier sieht aus, als wäre es nur ein Kopieren und Einfügen Stardew Valley." Aber sie haben das Spiel nicht gespielt, also wissen sie es nicht wirklich. Aber ja, das Entwerfen von Chefs ist eine Art Kunstform für sich, und ich lerne immer noch dazu."

Wenn du also nach dem Spielen von Stardew Valley 1.6 das Gefühl hast, dass du immer noch mehr von einer ruhigen Lebenssimulation brauchst, die sich um Opas alten Bauernhof in Pelican Town kümmert, plant ConcernedApe, dieses Bedürfnis noch lange, lange Zeit zu erfüllen.