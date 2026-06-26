ConcernedApe erkennt, dass Haunted Chocolatier "sehr lange dauert"

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Eric "ConcernedApe" Barone arbeitet schon seit langer Zeit hart an seinem nächsten Projekt, dem Indie-Titel Haunted Chocolatier. Das Spiel wurde vor Jahren angekündigt, und dank der kontinuierlichen Erweiterung und Weiterentwicklung von Stardew Valley sowie regelmäßigen Auftritten anderswo sind neue Einblicke auf Haunted Chocolatier selten geworden, wobei Updates oft in Form von losen Kommentaren und Blogbeiträgen von ConcernedApe geteilt werden.

Wir haben nun wieder einen weiteren von Letzteren erhalten, in einem Blogbeitrag mit dem Titel "Immer noch hier, immer noch am Grinden... " Die Prämisse des Blogs ist einfach, die Fans darüber zu informieren, dass die Arbeit am Spiel noch läuft, während gleichzeitig Details weitergegeben und untersucht wird, warum die Produktion so lange dauert.

ConcernedApe beginnt mit den Worten : "Ich weiß, dass es lange dauert." Er fährt fort und betont, dass dies der Fall ist, weil er sich sehr darauf konzentriert, sicherzustellen, dass jedes einzelne System und jede Funktion von höchstmöglicher Qualität ist und korrekt implementiert wird. Er erklärt, dass er oft "mehrmals an etwas iterieren muss, bevor ich damit zufrieden bin."

Dennoch fragt man sich vielleicht, warum ConcernedApe nicht mehr Einblicke in das Spiel zeigt. Die Antwort ist einfach; Er präsentiert lieber ein fertiges Produkt als etwas Halbgares.

"Ich mag es nicht, zu viele Screenshots zu teilen oder zu sehr über die Systeme zu sprechen, während das Spiel in Entwicklung ist. Zum Teil fühlt es sich an, als würde ich ein halbgebackenes Brot servieren. Ich würde lieber ein vollständig gebackenes Brot servieren. Außerdem weiß ich, dass sich viele Teile des Spiels wahrscheinlich vor der Veröffentlichung weiterentwickeln und verändern werden, also riskiere ich, die Spieler zu enttäuschen, wenn das Endprodukt nicht ihren Erwartungen entspricht."

Abschließend bedankt sich ConcernedApe bei den Fans für ihre Geduld. Es gibt noch keine Informationen darüber, wann Haunted Chocolatier erscheinen könnte, aber es befindet sich nun seit über einem Jahr in größerer Produktion, sodass es vielleicht nicht mehr lange dauert, bis etwas Substanzielleres geteilt wird.