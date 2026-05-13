ConcernedApe arbeitet fünf Tage die Woche an Haunted Chocolatier

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Seit Eric "ConcernedApe" Barone sein Nachfolgespiel zu Stardew Valley angekündigt hat, das Projekt namens Haunted Chocolatier, verfolgen wir die Entwicklung des Titels gespannt und behandeln jede Information, die vom Schöpfer herauskommt.

Zu diesem Zweck sprach Barone kürzlich mit Game Informer (danke, GamesRadar+) sowohl über Haunted Chocolatier als auch über Stardew Valley und wies darauf hin, dass er noch an letzterem arbeitet, aber derzeit den Großteil seiner Zeit dem ersteren widmet.

Konkret merkt er an, dass er fünf Tage pro Woche an Haunted Chocolatier arbeitet und die anderen beiden an Stardew Valley. Natürlich ist es nicht einfach, einen solchen Arbeitsrhythmus aufrechtzuerhalten, da Barone es als "nur eine weitere Herausforderung" beschreibt und dass es zwar "nicht meine Präferenz ist, aber es ist einfach das, was getan werden muss."

Ein weiteres Problem, das Barone anmerkt, ist, dass er nun mit zusätzlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Fülle an Fanpost und Unterstützung zu kämpfen hat, die zusätzliche Verwaltungsaufgaben darin bestehen, mit "Geschäftsleuten, die mich ständig um dies oder das bitten ", zu sprechen. Kurz gesagt: Während Barone offensichtlich hart an seinem kommenden Spiel arbeitet und gleichzeitig Stardew Valley weiter ausbaut, Wir sollten wahrscheinlich nicht den Atem anhalten, dass das Spiel in naher Zukunft erscheint.