CONCACAF und alle ihre 41 Mitglieder treten der UEFA bei und lehnen Infantinos Plan ab, einen Teil der FIFA zu privatisieren

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CONCACAF, der Fußballverband Nord-, Mittelamerika- und Karibikverbands, hielt ebenfalls am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung ab und hat – wie die UEFA – den Vorschlag von FIFA-Präsident Gianni Infantino abgelehnt, Anteile an der Weltmeisterschaft über eine kommerzielle Tochtergesellschaft zu verkaufen. Auch wenn es nicht in dem Ausmaß der UEFA war, die mit einem Boykott der Weltmeisterschaft drohte, erklärte CONCACAF in einer Stellungnahme, dass sie den Vorschlag, einschließlich aller 41 Mitgliedsverbände, abgelehnt habe.

Die CONCACAF stützte ihre Entscheidung hauptsächlich auf das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens im Vorschlag, die "künstlich kurze Frist" (19. September) und stellte außerdem "die Notwendigkeit von Private-Equity-Investitionen zur Finanzierung neuer und bestehender FIFA-Forward-Programme nach der profitabelsten FIFA-Weltmeisterschaft der Geschichte" in Frage.

Mit 41 CONCACAF-Mitgliedern und 55 UEFA-Mitgliedern sieht es sehr unwahrscheinlich aus, dass Infantino genügend Unterstützung gewinnen wird, um seine Pläne zu billigen: Er benötigt 50 % der Stimmen der 211 Mitglieder. Auch AFC hat Bedenken geäußert, obwohl sie das Angebot zunächst nicht abgelehnt haben, sondern sich lediglich darüber beschwert haben, nicht im Voraus gewarnt oder konsultiert worden zu sein.

Unterdessen haben CAF (Afrika), OFC (Ozeanien) und vor allem CONMEBOL (Südamerika) ihre Entscheidung zu dieser Angelegenheit noch nicht getroffen, was die Fußballwelt erschüttert hat und den Anfang vom Ende von Gianni Infantino als FIFA-Präsident markieren könnte, da er offensichtlich jegliche Glaubwürdigkeit zumindest in Europa sowie Nord- und Mittelamerika verloren hat. vor den bevorstehenden Wahlen im März 2027...