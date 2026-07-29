CONCACAF kritisiert auch FIFA für ihren Plan, Teile der Weltmeisterschaft zu verkaufen, lehnt dies jedoch nicht sofort ab

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Der von der FIFA angekündigte Plan , Weltmeisterschaftsanteile über eine Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise an private Investoren zu verkaufen, wurde von der UEFA, dem europäischen Fußballverband, entschieden abgelehnt, da sie eine Grenze überschreite, die die FIFA niemals überschreiten dürfe, und dass Fußball weder der FIFA noch jemand anderem gehört und niemand das Recht habe, ihn zu verkaufen.

Auch CONCACAF, der Fußballverband Nord-, Mittelamerika- und Karibikvereins, hat ihn kritisiert und sagt, sie seien "tief besorgt", weil die FIFA sie nicht informiert habe. "Concacaf wurde nur durch Medienberichte und anschließend durch eine Pressemitteilung über diese Angelegenheit informiert. Wir sind zutiefst besorgt über das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens."

Im Gegensatz zur UEFA lehnt CONCACAF die Idee nicht grundsätzlich ab, Teile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, was die Investitionen in das Dachverband erhöhen würde, die an die Mitgliedsländer verteilt werden, kritisiert jedoch, dass der Plan der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde (er wurde von einigen Medien wenige Minuten vor der ausführlichen Bestätigung der FIFA geleakt), bevor sie sie zuerst konsultiert wurden.

"Als Führungspersönlichkeiten im Fußball sind wir die Hüter des Spiels. Gemeinsam haben die FIFA, die Konföderationen und jeder Mitgliedsverband die Verantwortung, stets im besten Interesse des Sports zu handeln. Jede Entscheidung, die wir treffen, muss von guter Regierungsführung, robusten Prozessen und langfristiger Verantwortung geleitet werden. Dies ist der Rahmen, in dem Concacaf tätig ist. Wir vertrauen darauf, dass alle innerhalb der FIFA-Familie genauso handeln werden."