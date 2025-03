Conan O'Briens "mächtiger Russe"-Witz stiehlt bei den Oscars allen die Show

HQ

Bei der 97. Oscar-Verleihung herrschte Aufregung, als sich die besten Hollywoods versammelten, um eine Nacht außergewöhnlicher Filme und Darbietungen zu würdigen. Der Abend entfaltete sich mit glitzernden Momenten auf dem roten Teppich und im Zuschauerraum, wo die Mischung aus Kunst und Feier ein Bild moderner filmischer Errungenschaften zeichnete.

Inmitten dieser Pracht verlagerte Conan O'Brien, der mit seinem unverkennbaren Stil moderierte, den Fokus vom Glanz auf ein politisches Statement, als er bemerkte, dass er "einem mächtigen Russen die Stirn bietet", als er über Sean Bakers Film Anora sprach, einen Film über eine junge Frau, die sich einer mächtigen russischen Familie stellt, nachdem sie den Sohn eines russischen Oligarchen geheiratet hat.

Sein Kommentar, der auf die bekannten Kontroversen rund um die Beziehung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin anspielte, löste echtes Gelächter und eine Welle von Applaus aus, was ihn sofort zu einem herausragenden Moment des Abends machte. In den sozialen Medien wurde die Bemerkung schnell aufgegriffen, und seitdem ist sie zu einem der am meisten diskutierten Sätze des Abends geworden.