Conan O'Brien spielt Death Stranding Director's Cut

Wie wir euch letzte Woche berichtet haben, ist Conan O'Brien wieder zurück mit seinem allseits beliebten Clueless Gamer und in einem Teaser wurde enthüllt, dass er Death Stranding Director's Cut spielen wird - ein Spiel, in dem er tatsächlich die Hauptrolle spielte, nachdem er Hideo Kojimas Studio in Japan besucht hatte.

Wenn du vermutest, dass Conan Probleme mit dem recht anspruchsvollen Spiel haben wird - dann hast du offensichtlich recht. Und dafür sollten wir dankbar sein, denn seine Grübeleien und seine Unbeholfenheit führen zu etlichen unfreiwillig komischen Situationen.

Ihr könnt euch das Video unten ansehen, und wir möchten euch auch daran erinnern, dass wir Conan in ein paar Monaten in einem völlig anderen Kontext sehen werden. Wie wir kürzlich berichteten, wird er im März 2025 die 97. Academy Awards moderieren.