Conan O'Brien Must Go bekommt einen ersten Teaser

Wie ihr vielleicht wisst, hat Conan O'Brien eine neue Reise-Miniserie namens Conan O'Brien Must Go, die auf HBO Max veröffentlicht wird. Wie der Name schon sagt, ist der beliebte Late-Night-Talkshow-Moderator dabei, der sich in vier Episoden auf ein neues Abenteuer rund um die Welt begibt.

Conans ausgeprägter Humor scheint sehr präsent zu sein und bietet den Zuschauern einen unterhaltsamen Einblick in verschiedene Teile der Welt. Wir gehen davon aus, dass es auf dem Weg dorthin mehr als einen Kulturschock geben wird, und jetzt haben wir einen ersten Teaser von dem, was kommen wird, sehen Sie es sich unten an.