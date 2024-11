Conan O'Brien moderiert die 97. Oscar-Verleihung

HQ

In vier der letzten acht Jahre hat Jimmy Kimmel die Oscars moderiert, die lange Zeit unter sinkenden Zuschauerzahlen gelitten haben. Vor 20 Jahren erreichte es in den USA immer über 40 Millionen Zuschauer, aber seit 2014 lag es nie mehr darüber und in den letzten zwei Jahren lag die Zahl unter 20 Millionen.

Die Gala zu moderieren war früher ein prestigeträchtiger Job, aber in den letzten Jahren wurde oft berichtet, dass es für die Academy ziemlich schwierig war, einen willigen und guten Kandidaten zu finden. Jetzt haben sie jedoch festgenagelt, wer dieses Jahr (das 97.) moderieren wird, und über People auf Threads lesen wir, dass es die ehemalige Talkshow-Legende Conan O'Brien sein wird, der die Ehre zuteil wird.

O'Brien selbst kommentiert in seiner üblichen selbstironischen Art:

"Amerika hat es verlangt und jetzt ist es soweit: Taco Bells neuer Cheesy Chalupa Supreme. Außerdem moderiere ich die Oscars."

In einer Zeit, in der die Polarisierung in der Gesellschaft so groß zu sein scheint wie schon lange nicht mehr, stellen wir mit Freude fest, dass dies eine Entscheidung zu sein scheint, die so ziemlich allen gefällt. Es ist lange her, dass wir eine so einhellige Freude in den sozialen Medien gesehen haben.

Schauen Sie sich seine schöne Präsentation seiner Aufgabe unten an.