Conan O'Brien: "Ich will im nächsten Diablo sein, ich will ein Dämon sein" Und der Blizzard-Chef scheint sich nicht an dieser scheinbar sehr seltsamen Zusammenarbeit mit dem Gastgeber der Academy Awards 2025 zu stören.

HQ Gestern Abend trat Conan O'Brien bei einem Blizzard-Event während der SXSW Austin auf, wo er von Blizzard-Chefin Johanna Faries begleitet wurde. Wenn du O'Brien kennst, weißt du, dass er ein gutes Verständnis für die Welt des Gamings hat (obwohl Clueless Gamer verraten hat, dass er nicht unbedingt E-Sport-Material ist) und dass er die Fähigkeit hat, Leute zu überraschen, indem er alles sagt, was ihm in den Sinn kommt. Und genau das tat er, als er plötzlich erklärte, dass er ein Charakter in der Diablo-Serie sein sollte, und erklärte (danke Deadline): "Ich möchte im nächsten Diablo dabei sein. Ich möchte ein Dämon oder Nekromant sein. Als meine Frau mich kennenlernte, dachte sie, ich sei ein Nekromant. Wenn ich in Diablo bin, werden die Leute sehr schnell entscheiden, ob ich lebe oder sterbe." Natürlich ist es schwer, sich ein Spiel vorzustellen, in dem O'Brien sich schlechter einfügen würde als im Dunkeln und ziemlich humorlos Diablo IV, aber Faries antwortete ihm so: "Nein, wir holen die Autoren dazu." Wir drücken die Daumen, dass Conan O'Brien einen Gastauftritt in der Diablo-Reihe haben wird, aber ob Faries es ernst meinte und tatsächlich passieren wird, wissen wir nicht. Schauen Sie sich die vollständige Diskussion unten an, sie bietet mehrere Highlights. Links der Talkshow-Moderator, rechts der Blizzard-Chef.