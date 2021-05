Conan Exiles: Survival-Erweiterung Isle of Siptah Ende Mai fertig

You're watching Werben

Die Conan-Exiles-Erweiterung "Isle of Siptah" wird am 27. Mai auf PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. PC-Spieler können den Inhalt bereits seit vergangenem Herbst zum Preis von 20 Euro ausprobieren, doch dieser Early-Access-Phase fehlen noch einige wesentliche Inhalte, die erst Ende des Monats eingeführt werden sollen. In der neuen Region werdet ihr unter anderem erlernen, den Spinnengott Zath heraufzubeschwören, der sicherlich einige Spieler erschaudern lassen wird, sobald er seine achtbeinigen Schergen herbeiruft.

Welche Änderungen die Entwickler seit dem Early-Access-Start der Erweiterung ansonsten erarbeitet haben und auf welche Neuerungen sich Spieler bis zum offiziellen Startschuss freuen dürfen, darüber sprechen Projektdirektor Scott Junior und der Senior Art Director Gavin Whelan im neuen Video ausführlicher: