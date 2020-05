Conan Exiles erfreut sich über 94 neue Bauteile, Ausrüstungsgegenstände und mehr

Funcom hat letzte Woche einen neuen DLC mit dem Titel "Architects of Argos" für Conan Exiles veröffentlicht. Der Hinweis an Architekten kommt nicht von ungefähr, da Spieler für zehn Euro insgesamt 94 neue Gebäudebauteile, Ausrüstungsgegenstände und Dekorationen erhalten, die allesamt von der alten Seefahrernation Argos (heutiges Griechenland) inspiriert worden. Mit diesem Content-Drop wurde die Anzahl von platzierbaren Objekten in Conan Exiles mittlerweile auf über 500 erweitert, zusätzlich zu Hunderten von Möbeln und Dekorationsgegenständen. Im frischen Trailer findet ihr einige Inspiration, um eure Paläste, Tempel und Denkmäler zu verschönern.

Als Randnotiz können wir vielleicht auf die Complete Edition des Spiels verweisen, denn wer das Hauptspiel und die zehn Erweiterungen - einschließlich Architects of Argos - kaufen möchte, zahlt bei Funcom halt 120 Euro.