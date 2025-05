Conan der Barbar Regisseur über Reboot-Serie: "Netflix hatte es... Sie lassen die Rechte verfallen."

HQ

Es gab Pläne - lose Pläne, aber dennoch Pläne - Conan the Barbarian als TV-Serie neu zu starten, etwas, an das sich der Filmemacher Robert Rodriguez gebunden hat. Dieses Projekt hat jedoch nie etwas Substanzielles hervorgebracht, und es scheint, als ob dies auf unbestimmte Zeit der Fall sein wird.

In einem kürzlichen Interview auf The Joe Rogan Experience verriet Rodriguez, was mit der Serie passiert ist und warum es sehr, sehr unwahrscheinlich erscheint, dass sie gedreht wird. Er merkt an, dass Netflix die Chance ergriffen hat, sich das Projekt zu schnappen, aber nachdem es ihnen vorgestellt wurde, brauchten sie zu lange, um eine Entscheidung zu treffen, und kurz darauf verfielen die Rechte an der Figur, was sie in einem ernsthaften Schwebezustand zurückließ.

"Netflix hatte es. Ich ging hin und schlug es ihnen vor. Und dann... Sie lassen die Rechte verfallen. Manchmal ist es zu viel Gepäck für eine Figur."

Es scheint, als hätte Rodriguez immer noch den Drang, Conan neu zu starten, denn er merkt an, dass keine der Versionen, die wir bisher gesehen haben, wirklich "den Geist von Conan aus den Büchern eingefangen hat".

Würden Sie sich einen Neustart von Conan the Barbarian ansehen?