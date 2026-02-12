Computerladen bietet Grand Theft Auto VI kostenlos an, aber es gibt einen kleinen Haken

HQ

Denken Sie darüber nach, Kinder zu bekommen, und freuen Sie sich auf Grand Theft Auto 6? Dann solltest du vielleicht in Erwägung ziehen, nach Norwegen zu ziehen. Dort hat der Computerladen Komplett eine Kampagne gestartet, die daran erinnert, dass Rockstars lang erwarteter sechster Teil in neun Monaten erscheinen wird – was übrigens auch die lange ist, die man braucht, um ein menschliches Baby zu machen.

Auf Instagram schreiben sie:

"Das ist eigentlich kein Scherz, GTA 6 wird in 9 Monaten veröffentlicht (🤞) und wenn du am Veröffentlichungstag ein Baby bekommst, bekommst du das Spiel kostenlos von uns 🤝."

Mit anderen Worten: Jeder, der am selben Tag der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 ein Baby bekommt, erhält das Spiel kostenlos von Komplett. Es ist ein großartiges Angebot, aber wir hoffen, dass diese neuen Eltern nicht erwarten, das wahrscheinlich sehr umfangreiche Abenteuer von Lucia Camino und Jason Duval in dem Ausmaß zu erleben, das sie in einem etwas ungewöhnlichen Fall von Catch-22 erwartet hatten.