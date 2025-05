Compulsion Games: "Wir hatten seit seiner Veröffentlichung mehr als eine Million Spieler auf South of Midnight "

HQ

Ein Spiel, das im Vorfeld stark gehypt wurde und von dem Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer mehrmals sagte, dass es einer der Titel sei, auf den er sich am meisten freue, war South of Midnight. Im April war es endlich Zeit für die Veröffentlichung des etwas seltsamen Abenteuers, das trotz des hervorragenden Designs und der Musik nicht die Bestnoten erhielt.

Trotzdem scheint es, dass das kanadische Studio Compulsion Games mit seinem ursprünglichen Titel einen guten Start hingelegt hat, und in einem Interview mit Game Rant erklärt Studioleiter Guillaume Provost, dass South of Midnight in weniger als einem Monat von über einer Million Spielern gespielt wurde. Die Tatsache, dass es auf Game Pass verfügbar ist, hat offensichtlich dazu beigetragen, aber er erklärt, dass die Leute von dem Abenteuer angezogen wurden, weil es auf einer Umgebung basiert, die zuvor nicht sehr gut in einem Gaming-Kontext verwendet wurde:

"Als wir die Diskussion ursprünglich hatten, dachte ich, dass diese spezielle Region auf dem Videospielmarkt ziemlich unterversorgt ist. Kentucky Route Zero ist ein gutes Beispiel, und Sie haben es in Red Dead Redemption gesehen. Aber niemand war wirklich in die Mythologie der Gegend eingetaucht und hatte sich angesehen, was sie zu einer Ikone machte."

Provost sagt jedoch, dass die Zahlen für sie nicht das Wichtigste sind, sondern dass ihre Aufgabe darin besteht, Abwechslung für Game Pass zu schaffen:

"[Die Rolle von Compulsion Games] besteht nicht darin, Blockbuster wie Call of Duty zu machen, sondern Spiele zu liefern, die für Unverwechselbarkeit sorgen, bei denen wir entweder ein Publikum bedienen können, das bisher nicht bedient wurde, oder Projekte entwickeln, die dem Portfolio Vielfalt verleihen."

Obwohl South of Midnight kein perfektes Spiel ist, ist es definitiv ein anderes Abenteuer, das wir denjenigen empfehlen können, die originelle und überraschende Titel zu schätzen wissen. Lesen Sie mehr in unserem Testbericht hier.