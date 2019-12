Compulsion Games' nächstes Spiel findet in einem "neuen Universum" statt

We Happy Few war in keinster Weise ein perfektes Spiel, aber es hatte viele gute Ideen und zeigte, dass Compulsion Games (wo viele Bioshock-Veteranen und ehemalige Arcane-Mitarbeiter untergekommen sind) ein interessantes Universum schaffen und es nach dem Start mit weiteren Inhalten unterstützen können. In einem Interview mit US Gamer bestätigt das Studio, das mittlerweile zu den internen Xbox Game Studios von Microsoft gehört, im vergangenen Monat mit der Entwicklung ihres nächsten Projekts begonnen zu haben. Laut Guillame Provost, dem Gründer des Studios, wird es keine Fortsetzung von We Happy Few sein.

"Im Studio ist der Hunger groß, all das Wissen, das wir uns angeeignet haben, auf ein neues Universum anzuwenden." Einer der Gründe, warum We Happy Few die Erwartungen nicht ganz erfüllte, waren laut Provost die Erwartungen der Gamer und die verfügbaren Ressourcen des Studios: "Alle sagten 'Bioshock, Bioshock, Bioshock' und ich nur 'Whoa, wartet eine Minute'. Bioshock ist [Irrational Games], das ist ein Budget von 80 Millionen Dollar. Das sind viel mehr Leute als wir. Aber es war eine Erfahrung, diese Erwartungen nicht erfüllen zu müssen." Da Compulsion Games jetzt Zugriff auf Microsofts ziemlich große Brieftasche hat, wird es interessant sein, welche Art von Universum wir als Nächstes von ihnen sehen dürfen.