Compulsion-Entwickler werden Berichten zufolge bereits entlassen

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Erst letzte Woche, die Woche nach dem Xbox Games Showcase, kam ein Bericht heraus, der behauptete, Xbox stehe kurz davor, eine 'Blutbad'-ähnliche Entlassungsrunde durchzumachen, bei der unzählige Entwickler ihre Jobs verlieren könnten und auch einige große Studios geschlossen werden könnten. Ein Beispiel für einen Entwickler, der betroffen sein könnte, war Compulsion Games, der Schöpfer von South of Midnight, wobei das Studio eines der gefährdetsten Teams der gesamten Xbox Game Studios-Familie war.

Offenbar waren die Bedenken, dass Compulsion in Gefahr war, zutreffend, denn Twisted Voxel hat bemerkt, dass verschiedene Compulsion-Mitarbeiter auf LinkedIn berichten, dass sie entlassen wurden.

Es ist unklar, wie viele Entwickler im Unternehmen von dieser Entscheidung betroffen sein werden und was sie für die Zukunft von Compulsion bedeuten wird, aber es gab Behauptungen, dass die Führung des Studios mit Microsoft über eine Abspaltung und eine eigenständige Organisation im Gespräch sei.

Wenn es bereits zu Entlassungen durch Compulsion kommt, sollte man sich bewusst sein, dass dies in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere bedeutende Entlassungsnachrichten bedeuten könnte.