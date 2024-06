Complexity sind die Champions des ESL Challenger Jönköping 2024

HQ

Das letzte große ESL Challenger -Ereignis ist zu Ende gegangen. Als Teil von DreamHack Summer ist die Jönköping Major für die ESL Challenger -Serie zu Ende gegangen, was bedeutet, dass wir jetzt einen Sieger haben, über den wir berichten können.

Es ist Complexity Gaming, der das Turnier gewonnen hat, nachdem er gestern Nachmittag Team Falcons im großen Finale besiegt hat. Obwohl das Spiel kein Blowout war, gewann Complexity beide Karten und beendete damit ein Turnier, in dem es nur ein tatsächliches Spiel während der Gruppenphase gegen ENCE verlor.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Complexity mit einem Preisgeld von $50.000 sowie einer Reihe von BLAST Premier Turnierpunkten nach Hause gehen wird. Da die Organisation als festes Partnerteam bereits Teil der ESL Pro League ist, ging der Platz in der kommenden 20. Saison der EPL tatsächlich auch an den Zweitplatzierten Team Falcons. Dieses Turnier wird im September in Malta ausgetragen.